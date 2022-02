Mand får anbringelsesdom for at kvæle sin sovende mor

En 33-årig mand er blevet idømt anbringelse på ubestemt tid for at have dræbt sin mor sidste år.

I retten er det blandt andet kommet frem, at manden i længere tid har haft vrangforestillinger og hallucinationer om at gøre skade på sin mor, fremgår det af politiets pressemeddelelse.

Retslægerådet har på baggrund af en mentalerklæring vurderet, at den 33-årige er sindssyg, og det anbefalede derfor, at manden fik en anbringelsesdom.

Og kredsretten er kommet frem til, at det var manden, der slog sin mor ihjel, og at han ikke er egnet til almindelig fængselsstraf.

Han skal i stedet anbringes på ubestemt tid på et psykiatrisk hospital i Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med en mand, som har brug for hjælp i psykiatrien og da Retslægerådet har vurderet, at der er risiko for, at han kan begå lignende kriminalitet igen, så jeg er tilfreds med, at kredsretten har fulgt de lægelige anbefalinger og idømt en anbringelsesdom på ubestemt tid, siger anklager Gutti Harryson i pressemeddelelsen.

At dommen er på ubestemt tid, vil sige, at han skal forblive på det psykiatriske hospital, til retten vurderer, at han kan udskrives.