Efterforskningsleder beklager ordvalg i sagen om dræbt kvinde

Det skulle nok være formuleret på en anden måde.

Sådan må det forstås, efter at efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi over for B.T. har medgivet, at hans ordvalg i et svar på et spørgsmål var uheldigt.

Efter politiet havde anholdt to personer i sagen om den dræbte Mia Skadhauge Stevn, blev han spurgt, om politiet i forvejen havde kendskab til de 36-årige mænd. Til det svarede Frank Olsen over for hhv. Ritzau og Ekstra Bladet, at den ene var kendt for »bagateller« og »småting«.