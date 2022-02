67-årig mand er død efter lejlighedsbrand i Nordsjælland

Politiets teknikere er gået i gang med at undersøge årsagen til branden.

Ifølge vagtchefen har politiet en formodning om, hvordan branden er opstået, men han ønsker ikke at oplyse nærmere for nuværende.

- Men jeg kan sige, at vi ikke har nogen mistanke om, at der ligger nogle onde hensigter bag. Så folk i Frederiksværk skal ikke være bekymrede for, at der går ild i deres boliger som det næste, siger Jakob Tofte.

Den 67-årige mands pårørende er blevet underrettet.