Sunde relationer skal på skoleskema i kamp mod kvindedrab

For at komme vold mod kvinder og kvindedrab til livs skal der ligge nogle meget konkrete målsætninger og en handlingsplan fra politisk side, som forpligter.

- Pointen med den handlingsplan er, at vi skal have stoppet den kæde. Det vil sige, at vi skal have adresseret volden, siger hun.

Mette Marie Yde tager udgangspunkt i den engelske kriminolog Jane Monckton Smiths forskning om partnerdrab, der viser, at der typisk er en kæde af otte skridt, der leder op til et partnerdrab.

- Og der er vi ikke ude i sådan noget som ti millioner. Der skal et trecifret millionbeløb på finansloven - hvert år - hvis man vil det her til livs, siger hun.

Ifølge Mette Marie Yde vil det give de unge mulighed for at starte et sundt sted og få mulighed for at slippe de negative mønstre, nogen har med sig fra barndommen.

Helt konkret foreslår hun blandt andet, at dialog om sunde relationer kommer på skoleskemaet for udskolingselever i 8. – 9.-klasse og på ungdomsuddannelserne.

Mette Marie Yde efterspørger et bredt politisk samarbejde på tværs af ministerielle områder.

- Man skal ikke bare se det som et ligestillingsproblem eller et socialt problem. Det er også et juridisk problem, og det er et sundhedsproblem og et arbejdsmarkedsproblem, siger hun.

Ifølge Yde er der stor inspiration for politikerne at hente fra andre europæiske lande - blandt andet Norge - som har lavet konkrete handlingsplaner på området.

Mette Marie Yde opfordrer til, at man hellere spørger, hvis man er bekymret for nogen og mistænker vold.

- Det er både tabubelagt og følsomt, fordi det er privatlivets fred. Men hvis du er bekymret for din nabo, din søster eller andre, så hellere spørg en gang for meget end en gang for lidt.

- Det kan være rigtig svært at bryde ud af volden. Men for mange kvinder er det afgørende, at nogen turde række hånden ud og sige: ”Er du okay? Har du brug for noget hjælp? Jeg ser det og det”, siger hun.