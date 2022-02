Efterforsker: Tidslinje i Mia-sag tager stille og roligt form

Der ligger fortsat et stort efterforskningsarbejde foran Nordjyllands Politi i sagen om 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt for en uge siden og er blevet fundet død i Dronninglund Storskov. Det siger vicepolitiinspektør og efterforskningsleder Frank Olsen. - Vi skal stadig have kortlagt hele forløbet før, under og efter. Vi er ved at lave en tidslinje og får stille og roligt nogle fikspunkter at gå ud fra, siger han.

Lørdag formiddag er det blevet endeligt bekræftet, at dele af et menneske fundet i Dronninglund Storskov torsdag stammer fra den 22-årige kvinde, der forsvandt efter en bytur i Aalborg. To 36-årige mænd blev onsdag anholdt og sigtet for at have dræbt den unge kvinde. En af dem blev varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden blev løsladt. Frank Olsen ønsker lørdag ikke at kommentere yderligere om fund i sagen. Derfor er det uvist, om politiet har fundet mere i skoven. Dog er det tidligere blevet oplyst, at der er blevet fundet spor efter Mia Skadhauge Stevn flere steder.

22-årige Mia Skadhauge Stevn blev sidst set i live tidligt om morgenen søndag den 6. februar, da hun satte sig ind i en mørk bil. Hun havde været i byen i Jomfru Ane Gade sammen med en veninde, men var på vej hjem alene. Det er lykkedes politiet at identificere og senere beslaglægge bilen, der i første omgang blev efterlyst på et grynet overvågningsbillede. Siden har politiet frigivet flere billeder af bilen og opfordret folk til at henvende sig, hvis de har set den - også i skovområdet Hammer Bakker. Det drejer sig om en sort Golf 2.0 TDI fra 2015 på papegøjeplader - altså nummerplader med både hvid og gul farve. - Bilen tilhører en af mændene (der er sigtet for drab, red.). Vi har fået flere tip om, hvor den er set henne, siger Frank Olsen.

Hvornår og hvordan Mia Skadhauge Stevn menes at have mistet livet, vil vicepolitiinspektøren ikke kommentere. - Det er for tidligt at sige noget om. Det bliver op til de retsmedicinske undersøgelser og efterforskningen at klarlægge, siger han. Lørdag arbejder politiet fortsat i Dronninglund Storskov. Frank Olsen forventer, at arbejdet afsluttes sidst på dagen.

