Statsministeren om formodet drab: Det knuser mit hjerte

Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Siden har politiet fundet dele af et lig i Dronninglund Storskov, som formodes at være den savnede kvinde. En mand er varetægtsfængslet i sagen.

- Så tragisk og modbydeligt. Min dybe medfølelse til Mias familie. Men vi er nødt til at tale om det grundlæggende. Mænd der slår kvinder ihjel.

- Og resultatet af dette må ikke blive, at nu fortsætter vi med at fortælle piger, at de skal passe på og blive hjemme, skrev De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, torsdag på Twitter, mens SF’s Pia Olsen Dyhr på Instagram skrev:

- To unge mennesker tog i byen og kom aldrig hjem. Begge formodes at have mistet livet. Det er ikke til at bære.

- Desværre ser det også ud til, at Mia har været udsat for en voldsom og bestialsk forbrydelse. Der findes ikke ord. Kun vrede og tristhed.