Politiet: Hjælp os med at kortlægge denne bils færden

Nordjyllands Politi oplyser endvidere, at der fortsat efterforskes på højtryk for at kortlægge sagens forløb, og at der derfor skal skabes ro omkring politiets arbejde.

»Vi har et omfattende arbejde foran os – og derfor kan vi heller ikke udtale os om detaljer i efterforskningen. Det er et stort hensyn til de pårørende og til at sikre ro omkring vores efterforskning,« siger Frank Olsen.