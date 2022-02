Politi vil granske kinesiske overvågningskameraer for digitale bagdøre

Det fremgår af to folketingssvar, som Rigspolitiet har udarbejdet.

I flere danske kommuner er der opsat mange kameraer fra kinesiske producenter. Alene i politikredsene er der mindst 160 kameraer, hvoraf nogle frygtes at indeholde digitale bagdøre.

- Rigspolitiet er opmærksom på, at der kan være en sikkerhedsrisiko, idet det generelt ikke er muligt at garantere, at kameraer ikke indeholder skjulte adgange, skriver Rigspolitiet.

Frygten er, at eksempelvis kinesiske myndigheder har digital adgang til kameraerne via en skjult adgang eller en slags digital bagdør.

I maj sidste år kunne det statslige italienske Rai TV eksempelvis afsløre, at producenten Hikvision har sendt data fra Italien til en kinesisk ip-adresse.

Ifølge flere medier er virksomhederne Hikvisions og Dahuas kameraer blevet brugt til at overvåge og benytte ansigtsgenkendelse af uighurer og andre muslimske minoriteter i Kina, som er tilbageholdt i lejre.