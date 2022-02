Overblik: Det ved vi om sagen om Mia Skadhauge Stevn

Torsdag aften har Nordjyllands Politi fundet dele af et menneske, som de mener er den 22-årige Mia Skadhauge Stevn i Dronninglund Storskov. Torsdag er en mand fængslet i fire uger for at have dræbt hende, mens dommeren bestemte, at en anden sigtet mand skal løslades. Få et overblik over, hvad vi indtil videre ved om forløbet her:

Søndag 6. februar: * Mia Skadhauge Stevn er i byen i Aalborg. Klokken 06.02 forlader hun Jomfru Ane Gade langs Ved Stranden i vestlig retning. * Klokken 06.09 viser videoovervågning, at hun ud for Vesterbro 99 - ved Netto - stiger ind i en mørk bil. Mandag 7. februar: * Klokken 10.57 udsender politiet en offentlig efterlysning af Mia Skadhauge Stevn. I efterlysningen udsender politiet et overvågningsfoto af den 22-årige kvinde fra natten i Jomfru Ane Gade.

* Klokken 15.30 fortæller politiet, at det har fået lokaliseret hendes videre færden til omkring Vesterbro i det centrale Aalborg. Politiet oplyser, at en del af efterforskningen er at indhente store mængder overvågning. * Klokken 21.57 meddeler politiet, at det nu arbejder ud fra, at Mia Skadhauge muligvis er udsat for en forbrydelse. Politiet offentliggør overvågningsfotos af en mørk bil, som Mia Skadhauge stiger ind i. Politiet mener, at der kan være tale om en pirattaxa. Tirsdag 8. februar: * Klokken 12.01 sender politiet endnu en opfordring om, at vidner gerne må henvende sig. Politiet søger også særligt efter videomateriale fra 6. februar i tidsrummet fra klokken 03 til 10.

* Klokken 19.59 kommer politiet med endnu en meddelelse om, at det søger vidner og video. På det tidspunkt har politiet fået over 400 henvendelser i sagen. Onsdag 9. februar: * Politiet anholder klokken 11.20 to 36-årige mænd og sigter dem for drab. De to mænd er kendt af politiet i forvejen - ifølge efterforskningslederen for ”bagateller”. * Politiet rykker ud til adresser i Østervrå og Flaunskjold og foretager undersøgelser. På den ene adresse findes en bil, der formentlig er identisk med den, der samler Mia Skadhauge op. * Også en tredje adresse i et sommerhusområde ved Saltum undersøges. Torsdag 10. februar: * Politiet arbejder fortsat på de fire adresser og oplyser, at den 22-årige kvinde endnu ikke er fundet. * Klokken 11 er de to mænd i grundlovsforhør i Retten i Aalborg. Det er sigtet for i forening ”på ukendt vis” at have dræbt den unge kvinde på et tidspunkt fra søndag morgen til mændenes anholdelse onsdag. * De to mænd nægter sig skyldige. * Grundlovsforhøret, der blev holdt for lukkede døre, ender med, at den ene fængsles i fire uger, mens den anden løslades. * Klokken 20 afholder Nordjyllands Politi et pressemøde, hvor vicepolitiinspektør Frank Olsen oplyser, at man har fundet dele af et menneske i Dronninglund Storskov, som formodes at være Mia Skadhauge Stevn. * Politiet afventer fortsat en række tekniske og retsmedicinske undersøgelser, der blandt andet skal bekræfte, at der er tale om den 22-årige og fastslå dødsårsagen. * Politiet har afspærret hele Dronninglund Storskov, hvor de vil arbejde hele torsdag nat og fredag. Kilder: Nordjyllands Politi, TV2, Ekstra Bladet og Ritzau.

/ritzau/