På et pressemøde torsdag aften oplyste Nordjyllands Politi, at der er fundet dele af et menneske, der menes at være den forsvundne Mia Skadhauge Stevn.

Vicepolitiinspektør Frank Osen fra Nordjyllands Politi oplyste på et pressemøde torsdag aften, at den forsvundne kvinde, Mia Skadhauge Stevn, formodes at være dræbt. Det sker, efter at dele af et menneske er fundet i Dronninglund Storskov. Politiet mener, at der er tale om den 22-årige kvinde, der forsvandt søndag morgen på Vesterbro i Aalborg.

Det sidste livstegn fra hende var søndag klokken 06.09, hvor videoovervågning viser, at hun sætter sig ind i en mørk bil. Politiet mener, at der kan være tale om en pirattaxa. Det er på et tidspunkt fra indstigningen i bilen, og indtil at to 36-årige mænd blev anholdt onsdag formiddag, at drabet skal være begået. Sagen har fået massiv omtale, og politiet fik efter offentliggørelse af overvågning af den mørke bil en masse tips. Onsdag blev en bil fundet, som formentlig er den fra overvågningen.

Politiet har efterforsket på flere adresser i Vendsyssel og på en affaldsstation i det østlige Aalborg. Skovområder i det nordjyske undersøges også. »Vi afventer stadig en række tekniske og retsmedicinske undersøgelser, der skal fastslå dødsårsagen,« sagde Frank Olsen. Nordjyllands Politi opfordrer stadig borgere til at henvende sig med oplysninger. Det drejer sig om personer, der har været omkring Sulsted Kirkevej i tidsrummet 06.30 til 07.30 søndag morgen. Her er der fundet spor af Mia Skadhauge Stevn, oplyste Frank Olsen. Desuden skal man henvende sig, hvis man har været Dronninglund Storskov natten mellem mandag og tirsdag. Den ene af de to 36-årige mænd, der torsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg og sigtet for drab, er sat fri igen. For dommeren valgte at løslade ham.

Den 36-åriges kammerat blev også fremstillet i retten, og han blev varetægtsfængslet i fire uger. De er begge sigtet for at have dræbt den 22-årige forsvundne Mia Skaldhauge Stevn på ukendt vis. Begge sigtede i sagen nægter sig skyldige, og de er begge beskyttet af navneforbud.