Tre er fængslet for rambuktyveri til millioner i København

Tirsdag blev en 37-årig mand fængslet i fire uger, og torsdag blev en 40-årig kvinde og en 36-årig mand fængslet. Alle de sigtede er rumænere.

Mændene er sigtet for sammen med yderligere to mænd, som endnu ikke er identificeret, at have begået selve tyveriet.

Kvinden er sigtet for at have givet husly til de fire gerningsmænd. Desuden mener politiet, at hun efter tyveriet skaffede flugtbilen af vejen og rengjorde den med sprit.

Endelig skal hun ifølge sigtelsen have hjulpet flere af gerningsmændene med at slippe ud af landet.