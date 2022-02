Løsladt efter sigtelse for drab på Mia Stevn er rystet

Den ene af de to 36-årige mænd, der torsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg og sigtet for drab, er sat fri igen. For dommeren valgte at løslade ham.

Den 36-åriges kammerat blev også fremstillet i retten, og han blev varetægtsfængslet i fire uger. De er begge sigtet for at have dræbt den 22-årige forsvundne Mia Skaldhauge Stevn på ukendt vis.

Men dommeren har altså fundet, at der er ikke er nok beviser til at fængsle den ene af dem.

- Man skal jo være mistænkt med rimelig grund. For det første skal de sandsynliggøre, at der er et drab, og så skal man være mistænkt på rimelig grund for at have en eller anden relation til det, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.