Claus Hjort er afhørt i lækagesag: Intet nyt er kommet til

Han har tidligere skrevet, at sigtelserne mod ham for læk af statshemmeligheder er baseret på oplysninger, der er ytret i den offentlige debat.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er blevet afhørt af politiet. Det sker i sagen, hvor han er sigtet for at afsløre højt klassificerede oplysninger.

- Afhøringen viste, at der ikke er kommet nyt til. Så jeg kan konstatere, at det er avisartikler og debatter foregået i fuld offentlighed, skriver han.

Straffelovens paragraf 109 kan give op til 12 års fængsel.

Sigtelserne er hemmelige, men den tidligere minister ønsker, at de bliver offentliggjort. De formodes at have baggrund i, at han ad flere omgange bekræftede, at Danmark har et hemmeligt overvågningssamarbejde med USA, hvor store mængder data bliver overvåget.