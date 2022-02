Iraker får regning på kvart million for at sagsøge Danmark for tortur

I stedet for de 50.001 kroner, som irakeren havde krævet i godtgørelse, skal han betale 250.000 kroner til Forsvarsministeriet til dækning af sagsomkostninger.

Højesteret har torsdag frifundet Forsvarsministeriet i en sag, hvor en iraker havde krævet godtgørelse, fordi han efter sin egen forklaring blev udsat for hårdhændet behandling, da danske soldater tilbageholdt ham tilbage i marts 2004.

Højesteret kalder mandens forklaring for ”helt utroværdig”, og i øvrigt er kravet fremsat for sent.

Manden blev 9. marts 2004 tilbageholdt sammen med to landsmænd og bragt til militærlejren Camp Eden. Her blev han efter eget udsagn udsat for en torturlignende behandling.

Det fortalte han om allerede tilbage i november 2004, hvor den militære anklagemyndighed, Auditørkorpset, undersøgte sagen.

Ifølge hans forklaring dengang blev han anbragt i stressfremkaldende stillinger og nægtet adgang til toilet, mad og vand. På et tidspunkt blev han slæbt til afhøring, så hans bukser gled ned. Derudover blev han kaldt skældsord.