Ni mænd dømt for at aflure koder til NemID på biblioteker

28-årige Nuur Warsame er dømt for at organisere og lede svindlen, som efter rettens vurdering var ”professionelt og systematisk udført”.

Det gjorde det muligt for svindlerne at aflure intetanende borgeres brugernavne og koder til NemID.

Den foregik ved, at der blev opsat såkaldte keyloggere på flere end 25 biblioteker landet over.

Samlet set er der ifølge anklagemyndigheden blevet svindlet - eller forsøgt svindlet - for 47 millioner kroner. Det er gået ud over 174 borgere landet over.

Men dommeren og de to domsmænd deler anklagemyndighedens opfattelse af, at de ni mænd har arbejdet sammen og kan dømmes i forening.

- Alle de tiltalte er involveret i en sådan grad, at de har handlet som en del af en organisation, hvis formål har været at begå databedrageri, lyder det fra retsformanden.

Efter rettens opfattelse har to af mændene - Nuur Warsame og hans bror Liban Warsame Ulusow - spillet ledende roller.

Sidstnævnte idømmes seks års fængsel.

Under sig havde de efter rettens vurdering de øvrige andre tiltalte, der blev sendt ud for at tømme keyloggerne for data og som udførte såkaldt flaparbejde.