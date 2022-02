Formodet øksehærværksmand fra Roskilde er anholdt

Midt- og Vestsjællands Politi har anholdt en mand, som mistænkes for at have begået hærværk flere steder i Roskilde ved at smadre ruder med en økse, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Manden er 58 år og fra Roskilde og bliver torsdag stillet for en dommer ved Retten i Roskilde. Ifølge politiet nægter han sig skyldig.