Politiet har flere spor i eftersøgning af Mia Skadhauge Stevn

22-årige Mia Skadhauge Stevn, som forsvandt efter en bytur i Aalborg natten til søndag, er fortsat ikke fundet, oplyser efterforskningsleder Frank Olsen torsdag i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi. Men politiet har flere spor at gå efter, oplyser han, og to mænd er anholdt i sagen. De bliver torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Her vil anklagemyndigheden bede en dommer om at varetægtsfængsle mændene, som begge er sigtet for manddrab.

- Først og fremmest leder vi efter Mia. Vi eftersøger hende intensivt. Hun skal findes. Vi har en række spor at gå efter. Dem forfølger vi. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden. Hvor de har været hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet, lyder det fra efterforskningslederen. To mænd er mistænkt i sagen. De blev anholdt onsdag - den ene i sit hjem, den anden på sin arbejdsplads. Begge er 36 år og bor i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold i Vendsyssel. Frank Olsen oplyser, at politiet torsdag fortsat arbejder på de to adresser samt på en tredje adresse. Han fortæller, at der foregår ”omfattende undersøgelser” på adresserne.

- Derudover skal vi have kortlagt de anholdtes færden før, under og efter den savnede kvindes forsvinden. Fuldstændig minutiøst, siger han. Det sidste livstegn, der er fra Mia Skadhauge Stevn, er en overvågningsvideo, som viser hende stå ind i en bil kort efter klokken 06 søndag morgen.

Den video har været blandt de afgørende spor, som førte politiet frem til de to mistænkte. Og politiet har hos den ene af mændene fundet en bil, som man mener er den fra overvågningsvideoen. Netop videomateriale spiller en central rolle i efterforskningen af sagen. Video har været og er vigtig for efterforskningen. Så det arbejde fortsætter vi med – også i dag, siger Frank Olsen.

Hvorledes de to anholdte stiller sig til politiets sigtelse er endnu ikke oplyst. Ved torsdagens retsmøde vil de to få lejlighed til at forklare sig over for dommeren og svare på anklagemyndighedens spørgsmål.

