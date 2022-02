21-årig forsvundet mand betragtes som omkommet

En 21-årig mand, der forsvandt mellem torsdag og fredag i seneste uge, betragtes som omkommet, melder Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at det er den »klare opfattelse«, at han er faldet i Limfjorden, og derfor betragter politiet ham som afgået ved døden. Politiet har gennemset videoovervågning fra området, og det viser, at den unge mand er faldet i vandet.