Her lyder det videre, at betjente onsdag eftermiddag arbejder på to adresser i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold.

Politiet sigter de to anholdte mænd for drab.

- Tilsammen har dette intense forløb gjort, at vi i dag kunne skride til anholdelse af to mænd. De sidder aktuelt til afhøring hos politiet, udtaler lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, i pressemeddelelsen onsdag.

Siden offentliggjorde politiet et grynet billede af bilen, og det er blandt andet en stribe henvendelser fra offentligheden, som har ført til anholdelsen af de to mænd.

Det er ikke oplyst, om de to anholdte mænd bor på adresserne i Vendsyssel. De blev anholdt klokken 11.20 onsdag formiddag.

Der er heller ingen oplysninger om, hvad der konkret har fået politiet til at sigte de to mænd for drab.

- Vi beder om pressens og offentlighedens forståelse for, at politiet nu har et stort og omfattende arbejder med at kortlægge hele forløbet, før, under og efter at den 22-årige kvinde forsvandt, udtaler Frank Olsen i meddelelsen.