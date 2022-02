Berlingske har tabt sag om tegning af Den Lille Havfrue

Der var tale om en krænkelse af ophavsretten, da Berlingske i maj 2019 bragte en karikaturlignende tegning og et fotografi af Den Lille Havfrue med mundbind på i to artikler.

Onsdag slår landsretten det fast, at Berlingske skal til lommerne og forhøjer vederlag og godtgørelse til 300.000 kroner.

Chefredaktøren er ”stærkt forundret” over afgørelsen.

- Vi ankede jo til landsretten, fordi vi fandt, at det var en stærkt principiel sag, som Danske Medier derfor også kastede sig ind i.

- Efter vores opfattelse drejer det sig ikke om en ophavsretskrænkelse, men om mediers frie ret til at referere til et nationalt symbol, for eksempel Den Lille Havfrue i en ren redaktionel kontekst som det her jo er, siger Tom Jensen.