Politiet har fået nok informationer om mørk bil i sag om forsvunden kvinde

Der er kommet ”nok informationer” om den mørke bil, som Nordjyllands Politi tidligere har eftersøgt oplysninger om i forbindelse med Mia Skadhauge Stevns forsvinden i weekenden.

Det oplyser politiet på Twitter onsdag morgen. Det har dog ikke været muligt for Ritzau at få præciseret, hvad ”nok oplysninger” dækker over.