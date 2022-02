Antallet af indbrud er faldet med 80 pct. i København

Færre københavnere anmelder nu end tidligere, at der har været uindbudte gæster i deres hjem. For tolvte år i træk falder antallet af anmeldte indbrud i private hjem i Københavns politikreds. Ifølge vicepolitiinspektør og afdelingsleder for berigelseskriminalitet, Lars Feldt-Rasmussen, skyldes det historisk lave antal indbrud flere ting.

- Noget kan tilskrives politiets indsats, og noget kan tilskrives borgernes egen indsats. Derudover er der også sket en naturlig udvikling på området. Det er heldigvis ikke så moderne at begå indbrud længere, siger han. I 2021 blev der anmeldt 1090 indbrud i Københavns politikreds. Det er et fald på næsten 80 procent siden 2011, hvor der blev anmeldt 5020 indbrud i samme politikreds. For ti år siden nedsatte Københavns Politi en indbrudsgruppe, der har arbejdet for at nedbringe antallet af indbrud i hovedstadsområdet. Netop det mener Lars Feldt-Rasmussen kan have påvirket antallet af indbrud.

- Det betyder meget, at vi har en dedikeret indbrudsgruppe, der arbejder med at opklare anmeldelser og indbrud i privat beboelse. Det kræver erfaring og kendskab til gerningsmænd og omrejsende kriminelle. Det kræver tid at opbygge, siger han. På landsplan er antallet af anmeldte indbrud i private hjem faldet med 67 procent fra 2011 til 2021. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Særligt under corona har politiet kunnet konstatere, at der er blevet anmeldt færre indbrud. Derfor er det ifølge Lars Feldt-Rasmussen heller ikke sikkert, at man fortsat vil se et fald i antallet af indbrud. - Under corona har folk været meget mere hjemme, og antallet af indbrud er faldet yderligere. Så vi kan ikke udelukke, at tallet vil stige en smule igen, når vi er på den anden side af den her epidemi, siger Lars Feldt-Rasmussen.

/ritzau/