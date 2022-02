Byret blev kortvarigt evakueret efter en bombetrussel

En person har tirsdag ringet til Retten i Kolding med en bombetrussel.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På grund af truslen blev byretten ”kortvarigt” evakueret, men tirsdag middag oplyser politiet, at medarbejderne er vendt tilbage til bygningen igen.

Ifølge JydskeVestkysten, der havde en medarbejder i retten for at dække en sag, blev omkring 100 mennesker om formiddagen bedt om at forlade retten.