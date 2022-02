Politiet har løsladt anholdt mand i sag om mistænkeligt dødsfald

Politiet fik mandag klokken 13.17 en anmeldelse om, at en kvinde var fundet død i sit hjem i Nr. Felding, der ligger syd for Holstebro. Det var en person i kvindens husstand, der ringede 112.

Omstændigheder på findestedet betyder, at politiet betragter dødsfaldet som mistænkeligt. Det vil sige, at man behandler findestedet som et gerningssted, så man ikke risikerer at ødelægge vigtige spor, hvis det viser sig, at der er tale om en forbrydelse.

Politiet har ikke oplyst nærmere om, hvilke omstændigheder der er tale om.

I forbindelse med politiets undersøgelser valgte efterforskerne at anholde en mand. Politiet skriver i pressemeddelelsen tirsdag, at ”anholdelsen skete med henblik på at fastlægge de nærmere omstændigheder ved dødsfaldet”.