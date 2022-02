Anklager kræver højest mulige straf til ASMLA-medlemmer

De tre mænd blev fredag kendt skyldige i at have sat en saudiarabisk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark og at have fremmet terror. Spionage kan maksimalt straffes med 12 års fængsel.

De tre mænd har fra Danmark indsamlet oplysninger om personer og iranske militære anliggender.

Ifølge anklageren gør det sagen særlig grov, at information om enkelte personer er blevet indsamlet og viderebragt.

- Der er sket udlevering af masser af oplysninger også om enkeltpersoner, hvis sikkerhed må være blevet kompromitteret. Der er jo også afgivet oplysninger om Irans militære anliggender, siger han.