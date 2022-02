Britisk styrmand udleveret og fængslet efter skibskollision

Han er sigtet for uagtsomt manddrab og for at forvolde nærliggende fare for andres liv eller helbred. Han nægter sig skyldig.

Overvågningssystemer har vist, at ”Scot Carrier” den fatale nat pludselig foretog et højresving og sejlede direkte ind i ”Karin Høj”, der var en selvsejlende pram.

Dykkeres undersøgelser viste, at det engelske fragtskib var sejlet direkte ind i det danske skib, som endte med bunden op.

Den 30-årige blev i første omgang varetægtsfængslet i Sverige, og 17. december afsagde en dommer i København en fængslingskendelse, så han kunne udleveres til Danmark. Det er altså nu sket.