Sager om it-kriminalitet er fordoblet til 45.000 på to år

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger til avisen, at danskerne bruger mere tid på nettet. Derfor er der ”markant flere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet end for bare ti år siden”.

Det er politienhedens opgave at stå for den indledende efterforskning og identificere det, der kæder sager med samme gerningsmand sammen, skriver Berlingske.

Ifølge Nick Hækkerup vil politiet komme til at ”prioritere skarpere i fremtiden”. Det siger han i et skriftligt svar til Berlingske.

Ministeren henviser til det politiforlig, som regeringen og en række partier indgik i december 2020.

Heri fremgår det, at parterne vil give politiet og anklagemyndigheden mulighed for at inddrage flere relevante hensyn ved beslutningen af, om en sag skal efterforskes, skriver Berlingske. Det kan eksempelvis være, om en anmelder har været udsat for tab.