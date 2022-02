21-årig forsvundet på tredje døgn: Helikoptere har ledt efter ham

Søndag har helikoptere svævet over Aalborg, og dykkere har været sendt i havnen i et forsøg på at finde en 21-årig mand, der forsvandt efter en bytur i den nordjyske by natten til fredag.

Det fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

Trods omfangsrigt eftersøgningsarbejde, der også har inkluderet en såkaldt vandsøgshund, har det dog endnu ikke båret frugt.