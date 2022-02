Det er usædvanligt, at grundlaget for at fængsle spionchef fredag blev udvidet på den måde, mener professor.

Da en dommer fredag aften forlængede indespærringen af den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste blev grundlaget for fængslingen udvidet. Hidtil har Lars Findsen, der er sigtet for at røbe statshemmeligheder, siddet varetægtsfængslet, fordi retten mener, at der er fare for, at han på fri fod vil lægge hindringer i vejen for efterforskningen.

Men fredag tilføjede Københavns Byret, at der er fare for, at han vil gentage den forbrydelse, han er sigtet for. Og det er specielt. - Det er meget usædvanligt, at fængslingsgrundlaget udvides på den måde et stykke henne i forløbet, skriver Jørn Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, i en mail. Han peger på flere mulige forklaringer på udvidelsen af grundlaget. Den ene er, at Lars Findsen i forbindelse med det forrige retsmøde henvendte sig til journalisterne, der sad bag ham, og erklærede sig uskyldig.

- Det kan jo opfattes som tegn på, at han ønsker at give sin version af sagen, hvis han får lejlighed til det. Og det har anklagemyndigheden så overbevist byretsdommeren om, at han ikke skal have lov til. - På den måde har man også dækket sig ind, hvis det senere viser sig, at den oprindelige fængslingsgrund om risiko for modvirkning af efterforskningen falder bort, skriver Jørn Vestergaard.

Lars Findsen blev 8. december anholdt sammen med tre andre efterretningsfolk og sigtet for at røbe statshemmeligheder, hvilket har en strafferamme på 12 års fængsel. Den præcise sigtelse hemmeligholdes, da retten har valgt at holde sagen for dobbeltlukkede døre. Derfor vides det ikke, hvad han skal have lækket, og hvem han skal have lækket til.

- Anklagemyndigheden har tilsyneladende lagt op til, at offentligheden aldrig skal have noget at vide om, hvad Findsen egentlig er anklaget for, skriver Jørn Vestergaard og fortsætter: - Højesteret har tidligere givet grønt lys for at køre sager om angreb på statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter igennem for lukkede døre hele vejen igennem. Alle aktørerne har tavshedspligt om, hvad der foregår bag de lukkede døre. Antikorruptions-ngo’en Transparency International Danmark advarede lørdag over for TV2 om, at sagen er skadelig for vores demokrati og selvforståelse.

Heller ikke Jørn Vestergaard finder lukketheden betryggende. - Det forekommer ikke særlig betryggende for tilliden til de involverede myndigheder, hvis Findsen ikke på et tidspunkt får adgang til at berette sin version, mener han. Lars Findsens fængsling løber nu foreløbigt til 3. marts, hvor han igen kan protestere over fængslingen foran en dommer.

/ritzau/