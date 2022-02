Politikommissær Flemming Kjærside fra NSK kalder det en bekymrende udvikling, som forældrene skal være med til at stoppe.

- Vi håber at få gjort forældre opmærksomme på, at man jo hele tiden skal have en snak med sine børn om, hvad der foregår på nettet, lige som vi snakker om, hvad der sker i skolen, til sport eller spejder.

- Masser af børn uploader eksempelvis dansevideoer og lægger på TikTok. Men når der bliver tale om seksualiserede optagelser, så skal vi råbe vagt i gevær, siger han.

Han nævner som et eksempel en video, hvor børnene taler direkte til kameraet om, hvad der skal foregå. I en anden optagelse advarer tre mindreårige drenge om, at ”denne video kun er for voksne over 18 år”.