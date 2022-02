Dreng fortsat i kritisk tilstand efter drukneulykke på skoletur

En 11-årig dreng, der fredag aften blev fundet ukontaktbar i vandet i Frederikshavn Svømmehal, er fortsat i kritisk tilstand lørdag.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

- Den sidste nye status fra før middag er, at han stadig er i kritisk tilstand, siger han.

Frederikshavns Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at drengen var på tur med sin skoleklasse, og at kommunen tilbyder vidner at tale med en krisepsykolog.