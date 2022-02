Københavns Politi formoder, at det skyderi, der var på Vesterbro fredag, er banderelateret.

Vicepolitiinspektøren giver et kort signalement af de to mænd, som politiet formoder stod bag skyderiet.

Politiet efterlyser to gerningsmænd, der løb væk ad Oehlenschlægergade.

Det er både den dræbtes tilknytning til bandemiljøet og gerningsmændenes fremgangsmåde, der får politiet til at formode, at drabet er banderelateret.

Lars-Ole Karlsen fortæller, at der blev afgivet flere skud mod manden.

Københavns Politi søger vidner.

- Det er klart, at vi nu beder om at få hjælp. Såfremt der er nogen, der har set noget omkring de to personer - fra klokken 20.30 eller i tidsrummet deromkring - så skal man rette henvendelse til politiet på 114, siger han.

Lars-Ole Karlsen understreger, at politiet efterforsker bredt.

- Det er for tidligt at sige noget om sammenhængen til tidligere skyderier endnu, siger han.