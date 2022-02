Tre mænd anholdt i sag om brand i frisørsalon i Rødovre

Frisørsalonen dannede også rammen om en skudepisode 3. december sidste år, hvor en 17-årig dreng mistede livet.

De to episoder kan have forbindelse til hinanden, har Københavns Vestegns Politi vurderet.

- Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december, lød det fra vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse fredag.

- Om det faktisk forholder sig sådan, er det dog for tidligt at sige. Vi kigger således i mange retninger.