Mand dømt for at stå bag piratside med film og tv-serier

Manden var en del af ejerkredsen af fildelingstjeneste asgrd.org, der er omdrejningspunktet i et større sagskompleks.

Det har kostet en 43-årig familiefar fra Billund tre måneders fængsel at gøre det muligt for tusindvis af brugere at hente film, tv-serier og musik ned fra en ulovlig piratside.

Hans rolle i det ulovlige foretagende var at stå for opsætning og installation af tjenestens server, ligesom han også stod for kodningen af forskellige funktioner til hjemmesiden.

I alt blev der delt op mod 15.000 beskyttede værker, og hjemmesiden havde næsten 23.000 brugere, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Det er tilfredsstillende, at vi med dommen får stillet endnu en bagmand til ansvar for sine handlinger - denne gang den it-kyndige koder af fildelingstjenesten, siger Christian Raaholt Hahn, der er anklagerfuldmægtig hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).