Politiet: Brand i frisørsalon kan hænge sammen med skuddrab

Mindst én person trængte ind i en frisørsalon på Islevbrovej i Rødovre i starten af december og affyrede en salve skud, der endte med at tage livet af en 17-årig dreng. Natten til fredag stod selv samme salon i brand, og de episoder kan have forbindelse til hinanden, vurderer Københavns Vestegns Politi. - Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelsen.

- Om det faktisk forholder sig sådan, er det dog for tidligt at sige. Vi kigger således i mange retninger, lyder det. I forbindelse med branden er der blevet set to mørkklædte mænd tæt på gerningsstedet, som efterfølgende kørte derfra i en mørk bil. Politiet opfordrer vidner til at melde sig, hvis de skulle have set noget. Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 2.58 natten til fredag, men den skulle være under kontrol tidligt fredag morgen. Under skudepisoden, der fandt sted 3. december sidste år, blev også en 28-årig mand alvorligt såret, mens en 15-årig dreng blev ramt af skud i hånden.

Politiet har tidligere oplyst, at det formodes, at skudepisoden har forbindelse til rocker- og bandemiljøet. Blandt andet har politiet oplyst, at det arbejder ud fra, at skudepisoden i frisørsalonen samt en skudepisode dagen før - 2. december - på Nørrebro i København er forbundet. Og at det kan skyldes en konflikt mellem en bandegruppering og andre organiserede kriminelle. Under skyderiet på Nørrebro blev en 27-årig mand skudt. Ifølge politiet blev han ramt af skud i ryggen på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade. Han mistede sidenhen livet på hospitalet. Også 4. december blev København ramt af en skudepisode. En 39-årig mand blev skudt i nakken på en vandpibecafé på Åboulevarden på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg. Han blev dog efterfølgende meldt uden for livsfare.

I alt sidder tre personer fængslet i sagen om skuddrab i frisørsalonen i Rødovre. Politiet vil være til stede i området med en mobil politistation, hvor borgere kan henvende sig. Her vil den være til stede frem til fredag eftermiddag.

/ritzau/