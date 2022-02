17-årig skuddræbt i frisørsalon: Salonen er nu ramt af brand

Politiet kan dog ikke oplyse, om de to episoder har forbindelse til hinanden.

Mindst én person trængte ind i en frisørsalon i Rødovre i starten af december og affyrede en salve skud, der endte med at tage livet af en 17-årig dreng.

- Vi har spærret stedet af og undersøger med hunde udenfor, siger vagtchef Lars Guldborg til mediet.

- Det er endnu ikke muligt at undersøge brandstedet, men vi regner med at kunne gøre det her til formiddag, lyder det.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 2.58 natten til fredag, men den skulle være under kontrol tidligt fredag morgen. Det skriver mediet.

Under skudepisoden, der fandt sted 3. december sidste år, blev også en 28-årig mand alvorligt såret, mens en 15-årig dreng blev ramt af skud i hånden.