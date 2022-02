Tre ledende ASMLA-medlemmer er i Retten i Roskilde kendt skyldige i at have sat en saudiarabisk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark og at have fremmet terror.

Under stort sikkerhedsopbud er tre mænd med iranske rødder kendt skyldige i en yderst opsigtsvækkende spionsag, der handler om både samarbejde med fremmede efterretningsagenter, forskellige former for terrorstøtte og to muslimske stormagters stedfortræderkrig på dansk jord. De tre mænd er kendt skyldige i at spionere i Danmark mod Iran på vegne af Saudi-Arabiens efterretningsvæsen samt for på forskellig vis at have fremmet terror i Iran.

Kendelsen er fredag formiddag blevet læst op i Retten i Roskildes særligt sikrede lokaler i Herfølge. Bygningen bevogtes af betjente med maskinpistoler, og alle tilhørere skal aflevere deres mobiltelefoner i en aflåst boks ved indgangen. Retten - besåtende af nævninge og dommere - lægger til grund, at mændene i hvert fald siden 2013 har været i løbende kontakt med saudiarabiske agenter og udleveret omfattende materiale om navngivne personer, organisationer og militæranliggender. Oplysningerne omhandlede blandt andet forhold om enkeltpersoner i Danmark, deres familieforhold, levnedsbeskrivelser, opholdssteder, tilknytning til politiske partier og organisationer samt vurderinger af personernes troværdighed.

Oplysningerne blev indsamlet og udleveret på vegne af Saudi-Arabien, lyder afgørelsen. Dermed har de tre mænd sat den saudiarabiske efterretningstjeneste i »stand til at virke inden for den danske stats område.«

Mændene er også kendt skyldige i at fremme af terrorisme ved at have støttet de to militante oprørsbevægelser ved navn Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigaden og Jaish Al-Adls væbnede kamp i Iran mod det iranske styre. Begge grupper betragtes som terrorgrupper og har talrige blodige angreb på samvittigheden. Ifølge kendelsen står grupperne blandt andet bag vejsidebomber, gidselstagninger og angreb med tunge våben rettet mod iranske sikkerhedsstyrker, infrastruktur og industri med mere.

Et mindretal på to nævninge mente, at de tre tiltalte skulle frifindes for anklagerne om terrorstøtte og -finansiering, da oprørsgruppernes væbnede kamp må betragtes som en legitim frihedskamp mod det undertrykkende, iranske styre. Tilhører regime-kritisk mindretal Mændene på henholdsvis 51, 42 og 40 år var nydeligt klædt i mørkblå jakkesæt i retten. De har boet i eksil i Ringsted, hvorfra de foretog deres hemmelighedsfulde virke, indtil de blev anholdt i begyndelsen af 2020. De tilhører et arabisk mindretal i Iran og er centrale figurer i separatistbevægelsen ASMLA, der kæmper for selvstændighed i Ahvaz-regionen i det sydvestlige Iran. ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Styret i Iran betragter gruppen som en terrorbevægelse. Alle tre tiltalte har nægtet sig skyldige i alle anklager. Selvom de er fundet skyldige i sagens mest alvorlige anklagepunkter, er de dog blevet frifundet for en række øvrige forhold i sagen vedrørende forskellige former for billigelse eller finansiering af terrorvirksomhed i Iran. Strafudmålingen i sagen ventes først at finde sted i marts. Anklageren går efter mindst fire års fængsel og udvisning for de alvorlige lovovertrædelser. Alle tre eksil-iranere – hvoraf den ene har dansk statsborgerskab – frygter imidlertid at blive fængslet, udsat for tortur eller henrettet, hvis de udvises til Iran. Spionkrig på dansk jord Nævningesagen har kørt i Retten i Roskildes særligt sikrede retssal, som ligger i et gråt industrikvarter uden for Herfølge. Store dele af sagen har været ført bag lukkede døre. Det skyldes både Danmarks forhold til fremmede magter og hensynet til de tiltaltes og andres sikkerhed. De tiltalte har været under politibeskyttelse, og mindst én af mændene har tidligere været truet på sit liv. I maj sidste år blev en 40-årig norsk-iraner i en anden sag idømt syv års i fængsel og udvisning for medvirken til et nært forestående drabsforsøg på ASMLA’s herboende leder – som er den ene af de tre tiltalte i sagen fra Ringsted.

Disse afværgede attentatplaner var årsagen til, at store dele af Danmark blev lukket ned i en enorm politiaktion i 2018. Den udvisningsdømte norsk-iraner blev også dømt for ulovligt samarbejde med en iransk efterretningstjeneste på dansk jord. Sammenlagt har de to sager afsløret, at Iran og Saudi-Arabien tilsyneladende har eksporteret deres interne konflikt til Danmark.

Det fik i 2020 regeringen til at indkalde de to landes ambassadører til at stå skoleret i Udenrigsministeriet. »Vi vil på ingen måde acceptere, at der finder stedfortrædende krig sted på dansk jord,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofod i den forbindelse.