Bedragere gik målrettet efter Herdis, Esther, Ingrid og andre ældre

I en sag, som politiet har kaldt "Sweet Talk", har to unge mænd tilstået bedragerier for i alt seks millioner.

To unge mænd, der med indsmigrende snak i telefonen svindlede mange ældre kvinder over hele landet, er torsdag blevet dømt af Københavns Byret. Straffen er fastsat til ubetinget fængsel i to år og seks måneder, oplyser retten. Politiet har kaldt sagen ”Sweet Talk”. Udbyttet blev omkring seks millioner kroner, som blev brugt til blandt andet ture i byen, hotelophold og designervarer.

I telefonen præsenterede de sig som Peter Jacobsen fra Skattestyrelsen. Budskabet var, at borgeren havde penge til gode. På den måde blev ofrene lokket til at frigive personlige oplysninger om kontonumre og NemID. Under et retsmøde forleden erkendte Jonas Thais Johansen og Jakob Bach Nielsen sig begge skyldige. Det kom her frem, at de målrettet havde ringet til kvinder med navne, som kunne tyde på, at de var oppe i årene. For eksempel Else, Emmy, Esther, Herdis og Ingrid. - Vi ringede aldrig til mænd, sagde den ene af de to, som begge er 22 år. Kammeraten ringede dog kun sjældent.

- Jeg kunne ikke håndtere det. Jeg synes, det var hårdt og fik en dårlig smag i munden, forklarede han. I alt var der cirka 60 ofre. Og anklager Rose Greve har i et retsmøde talt om, at de tiltalte nærmest havde oprettet et callcenter. - Der er tale om massivt misbrug af ældre menneskers tillid, bemærkede hun, da hun krævede en straf på tre år og seks måneder. Forsvarerne, Betina Hald Engmark og Anders Németh, argumenterede derimod for en mildere afgørelse. I lejligheder i København skaffet via Airbnb blev de mange opkald foretaget. Derefter blev de ældres opsparing og folkepension hurtigt flyttet rundt. I forbindelse med dommen konfiskeres ting, som menes at være købt for de ældres penge. Ure af mærkerne Omega, Rolex og Panerai. Og sko og tasker fra Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta og Valentino Garavani.

Også en tredje mand er tiltalt. Han nægter sig skyldig og skal have sin sag for retten på et senere tidspunkt. Oprindeligt indgik også næsten 3000 forsøg på bedrageri i sagen. Så mange gange blev der ifølge politiets sigtelse ringet op. Ingen tog telefonen, eller også blev samtalen afbrudt. Men dette bliver der muligvis slået en streg over. De mange opkald har anklageren bedt om at få udskilt til nærmere overvejelse. Måske ender det med tiltalefrafald, fremgik det på et retsmøde for nylig.

