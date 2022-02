53-årig kvinde fængslet for at stikke mand i ansigtet med kniv

Tirsdag aften stak en 53-årig kvinde en 62-årig mand i ansigtet et ukendt antal gange på en adresse på Nordre Fasanvej på Frederiksberg.

Det mener en dommer ved Retten på Frederiksberg, der har valgt at varetægtsfængsle kvinden i foreløbigt fire uger. Det skete under et grundlovsforhør.

Først lød det, at hun var sigtet for grov vold. Men politiet valgte siden at ændre den primære sigtelse til drabsforsøg, og det er på det grundlag, hun er blevet fængslet.