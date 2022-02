Tiltale: Bagmand fyldte lagerbygning i Rumænien med hælervarer

En herboende 33-årig rumænsk mand er mistænkt for at være bagmand i et omrejsende udenlandsk indbrudsnetværk, fra hvem han i en lang række tilfælde har købt hælervarer med henblik på videresalg i Rumænien.

Det fremgår af tiltalen, som anklagemyndigheden ved Københavns Politi nu har rejst mod manden, skriver politiet i en pressemeddelelse.