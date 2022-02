Politiet vil holde kriminelle fra nattelivet i jyske byer

Nogle kriminelle får nu sværere ved at gå i byen i Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg.

Netop som de fleste restriktioner er blevet løftet, og der er blevet åbnet for nattelivet igen, vil Midt- og Vestjyllands Politi gøre det sværere for nogle kriminelle at deltage. Det sker, fordi kredsen indfører i alt fem såkaldte nattelivszoner fordelt i Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg. Er man blevet dømt og har fået forbud mod at deltage i nattelivet, så vil man nemlig kunne straffes for at bryde forbuddet, så snart man bevæger sig ind i zonerne i visse tidsrum, oplyser kredsen i en pressemeddelelse.

- De fem områder, vi nu udpeger som nattelivszoner, har alle en koncentration af serveringssteder, som trækker rigtig mange mennesker til i nattetimerne, og som giver livlig aktivitet også uden for serveringsstederne, siger Martin Løye, der er politiinspektør. - Derudover er beslutningen selvfølgelig baseret på en grundig analyse af den kriminalitet, der er relateret til nattelivet i vores politikreds, og på lokalpolitiets erfaringer med de forskellige gå-i-byen-områder, lyder det. Et nattelivsforbud betyder, at en person ikke må opholde sig på serveringssteder, barer, natklubber og restauranter fra midnat og indtil klokken fem om morgenen, og i dette tilfælde må de ikke opholde sig i hele områder.

Man kan være idømt et nattelivsforbud, hvis vedkommende er blevet dømt for visse former for kriminalitet, der er blevet begået i nattelivet. Eksempelvis vold eller våbenbesiddelse.

Skulle en dømt blive taget i alligevel at befinde sig i nattelivet i disse zoner og i disse tidsrum, så kan det i førstegangstilfælde komme til at koste 10.000 kroner. Sker det flere gange, vil det som udgangspunkt koste 30 dage i fængsel. Tidligere har flere andre kredse indført samme forbud. Foreløbigt kommer Midt- og Vestjyllands nattelivszoner til at løbe fra 17. februar og til 16. april i 2024 - dog med mulighed for at forlænge perioden. Det blev muligt for kredsene at indføre disse zoner, da en lovændring trådte i kraft 1. juli sidste år.

/ritzau/