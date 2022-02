Forening går igen i retten for at stoppe Amager Fælled-byggeri

I en pressemeddelelse oplyser Amager Fælleds Venner, at foreningen desuden har bedt Københavns Byret om at tillægge retssagen opsættende virkning.

Det skyldes, at Amager Fælleds Venner er utilfreds med den afgørelse, hvor nævnet har afvist klager over byggeriet på Amager Fælled i København.

- Amager Fælleds Venner har indbragt MFKN’s afgørelse for byretten, fordi vi er af den klare opfattelse, at nævnet begår en fejl ved at gøre en ugyldig VVM-tilladelse (vurdering af virkning på miljøet, red.) gyldig ved at tage nye data og vurderinger fra Fælledby ind, som de har gjort, skriver foreningen.

Det betyder, at Amager Fælleds Venner ønsker at byggeriet skal sættes på pause, ind til retssagen er afgjort.

De to nævn konstaterede, at kommunen ved planernes vedtagelse ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at vurdere planernes påvirkning af stor vandsalamander.

Men et flertal i nævnene finder dog - på baggrund af efterfølgende undersøgelser udarbejdet af bygherren under klagesagen - at der samlet set er kommet tilstrækkelige oplysninger om krattets funktion og kvalitet som rasteområde for stor vandsalamander.

Byggeriet på Amager Fælled blev sat på pause august sidste år.

Da besluttede Københavns Byret, at arbejdet midlertidigt skulle indstilles, da en foreløbig afgørelse fra nævnene skulle have opsættende virkning for byggeriet. Men efter nævnenes afgørelse kunne byggeriet fortsætte.