Trods en tryg barndom præget af et godt socialt liv, venskaber og sunde fritidsinteresser udviklede en nu 27-årig mand sig i ungdomsårene til en stærkt indadvendt person, der levede et isoleret liv med svær psykisk sygdom - heriblandt perioder med sindssyge.

Planer, som den 27-årige mand fra Hobro ved retten i Aalborg torsdag formiddag blev dømt for. Her var et nævningeting enige om, at manden var skyldig i forsøg på manddrab af en eller flere personer I Østjylland.

Under retssagen kom det frem, at manden over fire år fra 2015 planlagde skoleskyderierne. Under politiets it-tekniske undersøgelser fandt man et 200-sider langt manifest samt flere videooptagelser, hvor manden fortalte om sine planer. I manifestet havde han bl.a. skrevet, at han ønskede at dræbe unge mennesker og børn.

Han er efter en mentalundersøgelse erklæret uegnet til fængselsstraf, og han formodes at have været sindssyg i perioderne, hvor han planlagde angrebene.

Få dage før anholdelsen skulle han ifølge anklagen desuden have forsøgt at bestille en AR 15-halvautomatisk riffel på det mørke internet. Det, mente anklageren, indikerede, at han fortsat havde planer om at begå skoleskyderierne i fremtiden.

Det var en medarbejder ved Digitalt Ansvar, der førte politiet på sporet af den 27-årige, da han med sin chef anmeldte manden til politiet i december 2020. Medarbejderen havde i en længere periode observeret den 27-årige på kvindehadske foraer på internettet – såkaldte incel-fællesskaber. En betegnelse, som dækker over en gruppe af personer, der ufrivilligt er i cølibat, og hvor deltagerne retter deres had mod især kvinder.

Politiets efterforskning viste, at manden bl.a. søgte på ringetider for 16 klasser på Tilst Skole. Han havde desuden fastsat en dato for tre af skyderierne – mellem den 20. og 23. august 2018 – men gennemførte altså ikke. Politiet vurderer dog, at et angreb var nært forestående, da manden blev anholdt i december 2020.

Manden undersøgte flere af skolerne heriblandt Tilst Skole, Århus Statsgymnasium, Borremose Efterskole, Aarhus Universitet, en sosu-skole og en folkeskole. Han besøgte desuden to af skolerne fysisk for at rekognoscere.

»Hver eneste person jeg dræber, er en person mindre, der kan bidrage til denne forfærdelige, unaturlige, nådesløse, modbydelige verden, I mennesker har skabt, og det bedste mål er at dræbe kvinder og piger, for de kan føde flere mennesker,« havde han bl.a. skrevet.

Han skrev, at han »ønsker at dræbe unge mennesker og børn«, men forklarede i retten, at det kun var en fantasi

Den 27-årige nægtede sig skyldig i alle anklager med undtagelse af den, der omhandlede ulovlig opbevaring af våben.

Under retssagen lød hans forsvar, at der blot var tale om »syg fantasi«, en fascination af skoleskyderi, og at han havde fået talt sig selv ud af de farlige tanker.

Nævningetinget samt dommerne fandt dog ikke mandens forklaring, om at det hele var en fantasi troværdigt. Ej heller mente de, at han efter at have undladt at begå et eller flere masseskyderier i august 2018 droppede planerne.

I dommen blev der lagt vægt på indholdet af manifestet, som han skrev på frem til juli 2019, indholdet af en videodagbog fra april 2020, hvor han gav udtryk for at ville dræbe samt de utallige søgninger på internettet om skoleskemaer, skoleskyderier, skoleferieplaner og særligtforsøget på at bestille den halvautomatiske riffel.

Af dommen fremgår det, at »tiltalte ikke på noget tidspunkt endeligt opgav sin plan for ”V-dag”, men blot flere gange udsatte fuldbyrdelsen heraf.« Han fortsatte altså forberedelserne helt frem til sin anholdelse.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden han blev anholdt af politiet. Det meste af tiden har han været fængslet i surrogat på et retspsykiatrisk sygehus.