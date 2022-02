Betjent lå i koma efter påkørsel - anklager kræver flere års fængsel

Den nu 21-årige mand er tiltalt for at have kørt frem for rødt lys med mindst 80 kilometer i timen i det aarhusianske kryds mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej og efterfølgende ramt betjenten Stefan Nymann, der var i færd med at få bilen standset.

Den 21-årige er også tiltalt for efterfølgende at køre fra stedet og undlade at hjælpe betjenten.

Stefan Nymanns hustru giver i en pressemeddelelse, der er udsendt på vegne af familien, udtryk for, at familien har taget et valg om, at tankerne ikke skulle fyldes med den formodede gerningsmand.

- Vi har tillid til, at vores retssamfund tager sig af udmåling af straf og konsekvenserne. Vores fokus er udelukkende på vores kamp for et godt liv og de glæder, som små fremskridt giver i form af nyt håb, siger hustruen Gitte Nymann.

- Vi håber på og beder om fred til at fortsætte denne kamp, lyder det.

Hustruen frabeder sig altså, at pressen kontakter hende i forbindelse med sagen.

Den 21-årige formodede gerningsmand er i alt tiltalt for 38 lovovertrædelser, og størstedelen af dem skulle være blevet begået mellem august og oktober sidste år. Det fremgår af anklageskriftet.