Ti fængsles i sag om narkosalg via Snapchat

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik , det gør du her: opdater dit samtykke .

I alt blev 15 personer anholdt tirsdag morgen i en aktion, der var koncentreret i området omkring Gymnasievej i den vestlige del af Køge.

Jacob Olsen, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, oplyste tirsdag formiddag, at personerne er mistænkt for at have forbindelse til ”et kriminelt miljø i Køge”.