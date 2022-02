Visitationszoner forlænges i Odense - ophæves i København

Fyns Politi har besluttet at forlænge visitationszonerne i Odense-bydelene Vollsmose og Korsløkke, da man mener, at der stadig er risiko for sammenstød mellem kriminelle grupperinger. Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi har derimod valgt ikke at forlænge visitationszoner, der udløber tirsdag. Det oplyser de tre politikredse i pressemeddelelser og på Twitter.

Dermed er det sjette gang, at Fyns Politi forlænger visitationszonerne. De blev første gang oprettet 9. november efter en skudepisode i Vollsmose. Visitationszonerne i Korsløkke og Vollsmose blev senest forlænget den 18. januar. Siden har politiet fundet blandt andet knive, en hakke, baseballbat og en pose med ammunition i områderne. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. - Jeg er oprigtigt bekymret over, de fund vi gør, de hændelser vi ser, og de efterretninger vi får om konflikten mellem personer med tilknytning de kriminelle grupperinger i området, udtaler politidirektør Arne Gram hos Fyns Politi.

- Når vi ser på det hele samlet, så er det vores vurdering, at der stadig er risiko for, at der kan komme voldelige konfrontationer mellem de her personer under anvendelse af våben. Visitationszonerne i Odense er forlænget til den 15. februar klokken 16.00. Til gengæld har der med politiets ord været ”relativ ro i bandemiljøet på Vestegnen”, og derfor ophæves visitationszonerne i Rødovre og Herlev. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. I Rødovre blev visitationszonen oprettet den 3. december efter et skuddrab samme dag. Den 7. december blev den udvidet efter et nyt skuddrab - denne gang i Herlev. Den 3. december indførte Københavns Politi visitationszoner i dele af Nørrebro, Nordvest, Tingbjerg og Husum.

På Twitter oplyser politiet, at man ikke har fundet grundlag for at forlænge visitationszonerne, der udløber tirsdag klokken 18.

/ritzau/