En formodet pirat fra Nigeria, der er sigtet for forsøg på manddrab på danske soldater i Guineabugten, har frivilligt ladet sig varetægtsfængsle i yderligere fire uger i Danmark, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Birgitte Skjødt. Hun havde egentlig forsøgt at få landsretten til at ophæve varetægtsfængslingen, men det blev afvist.

»På den baggrund havde jeg ikke nogen forventninger om, at byretten kunne finde på at løslade min klient i dag, så vi havde meddelte retten og anklagemyndigheden, at vi accepterede en yderligere frihedsberøvelse i fire uger,« siger hun. Den 39-årige nigerianer nægter sig fortsat skyldig i sigtelsen om drabsforsøg. Han afviser også, at han var pirat.

Manden var med om bord på den lille motorbåd, som i november sidste år kom i ildkamp med danske frømandssoldater fra fregatten Esbern Snare i internationalt farvand ud for Nigeria i Guineabugten.

Fire formodede pirater blev dræbt, en femte faldt formentlig over bord og forsvandt, og fire andre blev taget til fange og frihedsberøvet om bord på den danske fregat. Den 39-årige mand – der er beskyttet af navneforbud - kom så alvorligt til skade under episoden, da hans ben angiveligt ramte motorbådens ene skrue, at han fik amputeret benet over knæet. Han blev fløjet til Danmark i begyndelsen af januar og varetægtsfængslet frem til 1. februar efter et mere end tre timer langt grundlovsforhør. Forinden havde justitsminister Nick Hækkerup besluttet at give tiltalefrafald til de tre øvrige mænd, der havde været tilbageholdt på Esbern Snare. De blev løsladt til havs i en lille gummibåd med brændstof og forsyninger nok til at nå den nigerianske kyst, mens den 39-årige blev sat på et fly mod Danmark.

Ved grundlovsforhøret 7. januar kom det frem, at der ikke blev taget krudtslamsprøver på den 39-årige, da han - hårdt såret - blev bragt om bord på den danske fregat. Det skete først flere dage senere, og resultatet var negativt. Der blev ellers fundet krudtslam på alle de øvrige tilbageholdte i sagen, som nu er løsladt. Ifølge Birgitte Skjødt er der ingen tekniske beviser for, at hendes klient affyrede et våben under skudvekslingen med de danske frømænd – hvilket den sigtede også selv nægter. »Jeg finder ikke, at der er nogen tekniske beviser, som gør nogen forskel for min klients sag. Der er ikke noget, der understøtter sigtelsen,« siger Birgitte Skjødt. Anklagemyndigheden har tidligere afvist at udtale sig om sagen.