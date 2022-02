Politi: Gruppe fra Køge brugte Snapchat til at sælge kokain

11 af de anholdte kræves varetægtsfængslet for narkosalg.

Yderligere en anholdt sigtes ikke for kokain, men ”kun” for at have forsøgt at få fat i en pistol af mærket Browning. Det skal være sket i august sidste år ved Lellingeskoven nær Køge, kommer det frem under et grundlovsforhør i Retten i Roskilde tirsdag ved middagstid.

I retslokalet er der fuldt hus. Flere end 50 personer er samlet.

Flere af de anholdte har trukket hætterne op over hovedet, da de guides på plads. Nogle gaber. De er i alderen fra 20 til 28 år.