15 personer anholdt i større politiaktion i Køge

Ifølge Jacob Olsen, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, er personerne mistænkt for at have forbindelse til ”et kriminelt miljø i Køge”.

- Det er et kriminelt miljø i Køge, som vi har haft fokus på i et stykke tid. Vi har fået fat på alle de personer, som vi gik efter, og de er sigtet for narkohandel.

- Det er vores opfattelse, at salget af narko blandt andet er sket via Snapchat, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet har i forbindelse med anholdelserne gennemført ransagninger af en række lejligheder og kælderrum. Her har politiet indtil videre gjort ”mindre fund af kontanter og euforiserende stoffer”, lyder det i pressemeddelelsen.