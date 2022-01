Ansat i Skat handlede ikke ulovligt ved at downloade 376 filer

Da en chefkonsulent i Skatteforvaltningens afdeling for informationssikkerhed sidste år havde landet et nyt job i Forsvarsministeriet, downloadede han 376 filer fra sit arbejde hos skattemyndighederne.

Men så langt nåede han ikke. For Skatteforvaltningen opdagede det i et tjek af logningen og bortviste ham. Samtidig betød det, at han ikke kunne sikkerhedsgodkendes til jobbet i Forsvarsministeriet.

Oveni blev en politianmeldelse sendt afsted, men mandag har Københavns Byret afgjort, at handlingen ikke var en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om misbrug af en offentlig stilling.

Den tidligere chefkonsulent holdt sig for munden og åndede lettet op efter frifindelsen. Forinden havde han i retten fortalt, at han var ked af sagen: